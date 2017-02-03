國民黨陷困境 洪秀柱：藍瘦香菇 盼贏回民心

國民黨2日舉行新春團拜，黨主席洪秀柱（右二）、前總統馬英九（右三）、前立法院長王金平（左三）與有意參選黨主席的吳敦義（右一）、詹啟賢（左一）、郝龍斌（左二）等人同台拜年。（資料照，黃世麒攝）

昨國民黨舉行新春團拜，回顧去年國民黨歷經的挫敗與各種挑戰、困難，黨主席洪秀柱表示真是「藍瘦香菇」（難受想哭），並引用聖經「忘記背後，努力面前，向著標竿直跑」勉勵，要大家一起努力，贏回民心。

國民黨自從2014年底、2016年大敗後，歷經挫敗與各種挑戰、困難，除了網路挨轟「老人執政」、「國民黨不倒 台灣不會好」等語句，國民黨副主席郝龍斌也曾在臉書寫到「黨內一天比一天走下坡」找不到可以依靠的力量，再再顯示出國民黨前景堪憂。

昨天國民黨新春團拜，洪秀柱藉此表示贏回政權前，必須先贏回民心，才是最重要的要件，並要大家一起努力。洪秀柱強調5月20日黨主席選舉，一定做到透明、公平、公正、公開，這對黨的形象有很大幫助。

而希望新的一年是展現團結、和諧、充滿陽光希望的一年。去年歷經挫敗與各種挑戰，洪秀柱坦言：「藍瘦香菇」，但多大困難都有決心化解。網友也湧進洪秀柱臉書加油打氣表示「真心付出，會有回報」、「國民黨沒有本錢分裂了，請各位黨員團結才是正道」。

(中時電子報)