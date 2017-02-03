黃智賢：台灣人的骨質疏鬆症與失憶症

我要評比

黃智賢在臉書發文，抨擊部分台灣人的歷史認知謬誤。(圖/臉書粉絲頁:黃智賢世界)

政治評論家黃智賢在今天（3日）於臉書發文，表示台灣有部份人士得了歷史認知上的「骨質疏鬆症與失憶症」，其特徵是身子骨癱軟，動不動就對鄰國鞠躬哈腰；另一方面，對被殖民的屈辱失去記憶，懷古念舊總是追溯到日據時代。

黃智賢談近期的牡丹社神社重建話題，以此點出許多台灣人歷史認知的謬誤。她說，日本政府在1939年建造了象徵殖民政權的神社，強迫台民祭拜侵略者，耀武揚威之意不言而喻。然而，現在卻有人要重建該神社，難道不是自取其辱嗎？

黃智賢又不解的問，為什麼民進黨執政的地方總要弘揚日本殖民統治的印記？在綠營稱呼台灣的400年歷史裡，他們似乎只對日據50年有興趣。想一想，連韓國人都比台灣人有骨氣肝膽得多！

黃智賢臉書全文如下：

牡丹社的神社 VS 台灣人的骨質疏鬆症與失憶症

蔡正元批評牡丹高士部落重建日本神社，說民進黨重建神社。

高士村發聲明，要求蔡正元道歉。

1

蔡正元如果說是民進黨蓋的，當然不對。

但蔡正元寫的是”民進黨政府在屏東牡丹鄉重建日本神社”。

民進黨政府，並沒有出錢蓋神社，但民進黨長期執政的屏東縣政府，卻核准了重建神社。

如果重蓋神社是好事，那蔡正元為什麼要道歉 ?

如果重建神社是可受公評之事，蔡正元又為什麼要道歉?

高士村聲明痛批「馬政府時代就安座，怎會扯到民進黨？」

這有點好笑。因為核准建神社是民進黨縣政府的事，干馬政府什麼事 ?

蔡正元確實點出了整件事的荒謬：

2

1874年的牡丹社事件，是日本人屠殺台灣原住民的重大歷史事件。

日據時代的1939年，日本政府在屠殺原住民的地點，建造了象徵日本殖民政權的神社。

在殺我台灣人之地，蓋了侵略者的精神象徵，強迫我台灣人祭拜侵略者的神，這有沒有耀武揚威之意？

這件事本來就是台灣人的悲哀，台灣人自己卻巴巴的在原址重建了日本神社。

難道是要讓這神社世世代代繼續羞辱台灣人？

3

日本神社是神道信仰中心。是日本精神圖騰，也是當時軍國主義的象徵。

高級台灣人要申請成為皇民化家庭時，就得燒掉自己家的祖宗牌位，把天照大神迎回家供奉。

意思是說我換祖宗了，把中國人的祖宗換成日本人祖宗。這樣才可以成為皇民化家庭。

所以日本神社是這樣的意義。

日據的1936年起，甚至大量搗毀台灣寺廟，改成日語訓練所或日本佛教，好消滅台灣人的宗教信仰，抹滅台灣人的民族情感。

當時的台灣人，是群起反抗的，以至於日本政府最終不敢徹底消滅台灣廟宇。

可如今，竟然興高采烈的要拜日本神。

被日本屠殺的50萬先人， 豈能甘心於地下？

4

自由時報引述，說當地村民努力保持舊神社古蹟。

但說這神社是古蹟，卻實在太誇張。

這座神社是1939年蓋的，而6年後的1945年，就因為風災而毀損到一點不剩了。

71年來，只剩一個水泥基座留著。

即使有人再留戀被日本統治，再想重現日本帝國光榮，硬要說不滿72年的水泥基座是個古蹟，也太搞笑了。

日本據台，刻意有系統的大量拆掉，燒毀1895年以前的所有中國建築。目的就是要消滅台灣人的民族記憶，要徹底去中國化，將台灣人換祖宗。

怎麼，日本真的成功了 ?

台灣人懷古念舊，就總是追溯到日據時代的日本象徵 ?

5

自由時報說「佐藤健一深感台日民間友好，以及對311地震台灣人民送給日本人的恩義」

台日要表示友好，為什麼不是紀念原住民？

為什麼不是反省侵略的錯誤與殘暴 ?

為什麼是蓋一個神社 ？

要回報台灣人民對日本人的恩義，要表達對台灣人的感謝，為什麼竟然是募款1000萬日幣，在過去屠殺台灣人之地，重建象徵日本殖民台灣的神社 ？

這到底是哪一種神邏輯的友好 ？

台灣人為什麼要這個東西，站在自己先祖流血被殺之地 ?

6

高士村說神社是部落近代史一部份。

但神社1939年蓋，只存在6年就在1945年被風摧毀，為什麼只有那6年值得紀念 ?是要紀念被殖民 ?

自由時報引述當地解說員的話，說這神社「是改變台灣歷史轉捩點的場域，而神社則是歷史解說的見證，見證著從敵對到友好關係的轉變歷程。。」

為什麼見證台日從敵對到友好，竟是重建神社？

那被納粹德國侵略過的國家，都得重建納粹建築，才能見證歷史？

同樣被日本侵略，被日本殖民統治的韓國，在日本駐韓使館大門前立的，是慰安婦的像。

可不像我們台灣人，去建日本侵略者的神社。

韓國人比起台灣人，實在有骨氣肝膽得多。

7

高士村長雖然也承認「昔日的高士神社，是台灣總督府威權統治的象徵」。

卻又說「現在的高士小神社，則是部落與日本民間友人對於糾葛歷史的釋懷，是化解紛爭、建立友好的象徵。」

這實在是錯亂已極。

什麼叫做糾葛歷史？

那個歷史，是日本侵略他國，日本人屠殺台灣人。

如果要化解紛爭，為什麼不是日本為侵略與屠殺台灣人道歉賠償，對慰安婦道歉賠償？

卻是重建象徵日本統治的神社 ？

會不會對日本太乖順了點？

8

民進黨執政的地方，難道總要弘揚日本殖民統治的印記 ？

日據時，日本政府強徵抗日的霧峰林家土地，然後在林家土地上蓋日本神社。這是台灣人被日本欺凌剝削的歷史悲劇。

光復後，政府把它改成台中公園。

可是林佳龍在2015年，竟然宣布要修復神社鳥居。

還說神社鳥居「具有時代意義」，可以「成為台中人心中永遠的地標，進一步重拾城市光榮」。

為什麼蓋神社叫做有時代意義？

這是什麼樣的時代意義？

為什麼要讓日本人的鳥居成為台灣人的地標？

為什麼這樣才有城市光榮？

林佳龍可對得起抗日的台灣人霧峰林家？

9

民進黨喜歡說台灣有400年歷史。

可是台灣400年裡，綠營紀念來紀念去，為什麼就只對日據50年有興趣？

其餘350年，明朝的，清朝的，中華民國的，通通不算數 ?

更總是對日本侵略的精神象徵難以忘懷？這究竟是什麼樣的心理狀態？

當然民進黨在中央和地方都執了政。

可也請想一想，自己的祖宗先人。

想一想台灣人的尊嚴，台灣人的骨氣。

想一想沒有骨質疏鬆症和失憶症的台灣人。

(中時電子報)