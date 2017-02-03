川普為何老攻擊阿諾？和伊凡卡有關
美國總統川普(Donald Trump)不時在公開場合批評前加州州長阿諾‧史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)，今也在國家祈禱早餐會上再度脫稿批阿諾，在接下實境秀「誰是接班人」(The Apprentice)後收視不佳，《華盛頓郵報》(Washington Post)指出，川普老愛攻擊阿諾，和其大女兒伊凡卡(Ivanka)可能大有關係。
川普在早餐會中說，在他離開「接班人」後，阿諾雖接掌這個節目，但收視率就一直下滑，他還要求在場所有各國高官和宗教領導人，祈禱阿諾的收視會起色。
這不是川普首次公開批評阿諾，事實上川普過去就曾在《華郵》的訪談中，自己提及阿諾。《華郵》推測，川普批評阿諾的主因，是因為他原本希望在他因為競選美國總統、離開「接班人」後，伊凡卡(Ivanka)可以遞補他的缺。
伊凡卡、以及其兄弟艾瑞克(Eric)和小唐諾(Donald Jr.)原本就在該節目中擔任導師和評審的角色，因此川普認為伊凡卡是理想的接班人選，伊凡卡事實上也常常被視為川普家族和企業的代表。川普很有可能因此不滿「接班人」節目，沒有選伊凡卡來補他空出的主持棒。
另外兩個原因可能是川普想要提醒民眾，他主持「接班人」創下的收視率。川普目前也仍是該節目的執行製作人之一，因此該節目的收視好壞，很有可能會影響他獲得的利益。
(中時電子報)
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