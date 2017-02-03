邀歐巴馬訪台？港媒：川普還沒動 台灣勿製造麻煩

我要評比

民進黨立委林俊憲日前提議邀請剛卸任的前美國總統歐巴馬訪台。（美聯社資料照）

美國總統川普就職前，大打「台灣牌」，先與總統蔡英文通電話，又批「一中政策」並非不可動搖；不過他上任後，尚未觸及台海議題。香港媒體中評社分析，這可能是暴風雨前的平靜，台灣不宜蠢動，自己製造麻煩。

民進黨立委林俊憲日前提議邀請剛卸任的前美國總統歐巴馬訪問台灣。卸任美國總統訪台早有前例，包括柯林頓、福特、卡特、老布希等多位美國前總統都曾先後訪台。

不過，美國前總統每次訪台，都會觸動兩岸的敏感神經，大陸無一例外會設法阻止、作出反應。柯林頓雖然卸任後2次訪台，但也有幾次因故取消行程。

中評社評論指出，川普上台後中美關係、台海局勢正處於高度敏感期，任何風吹草動，都可能被放大解讀，帶來大衝擊。台灣方面若不顧對岸的反應，主動出手做挑動神經之事，會被視為挑釁、製造麻煩。世局巨變，大陸崛起，台獨任何分裂行徑都會傷害台灣、傷害兩岸，也是往自己脖子上套枷鎖。

(中時電子報)