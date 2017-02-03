NBA》林書豪想打球了 跟胖小孩愛蛋糕一樣

林書豪這張黑白照完全表達出他想上場打球的渴望。(取自林書豪IG)

林書豪3日在instagram上貼出一張他低頭拿著籃球的黑白照，且寫，「我愛你就跟胖小孩愛吃蛋糕一樣。＃最初的愛＃想念球賽」完全把他想要上場打球的熱烈渴望表露無遺，只是他到底何時可以正式宣告復出，目前仍屬未知數。

去年夏天跟籃網簽下3年3600萬美元合約，林書豪卻怎麼也沒想到，本季竟然因為大腿傷勢，目前整整缺席37場比賽，在他上場的12戰中，場均可拿13.9分、5.8助攻與3.3籃板，不只球迷焦急，他更是很想早點回到場上拚戰。

不過林書豪養傷期間也沒閒著，除了拍攝春節賀歲影片，他3日也前往NBA總部辦公室參觀，「今天在NBA辦公室度過一次美好時光，特別感謝APEX。」同時也對母校哈佛大學即將表揚總教練亞麥克「按讚」。

(中時電子報)