美收緊政策 矽谷科技人才恐移往加拿大

特派員看世界專欄美國總統川普一連串移民緊縮政策，連矽谷高科技公司都受波及；有人因此看見商機，推出「H-1B備胎計畫」，協助美國H-1B工作簽證持有人到加拿大設立子公司。

美國白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）先前證實，總統川普正起草一項新的行政命令，打算改革H-1B工作簽證項目，以保護美國職缺和勞工，這令矽谷高科技公司憂心不已，認為這道命令可能大幅影響外籍員工留在美國的權利、外籍人員進入美國的機會也可能因此降低。

美國不少科技公司是由移民創立或經營，H-1B工作簽證讓眾多公司得以聘雇擁有特殊專業技能的海外人才。儘管目前無法確定這項草擬中的行政命令是否會被簽署或何時簽署，但已讓不少科技公司和外籍員工決定另尋出路。

對這些科技公司及外籍員工來說，北上加拿大，似乎是最直接可行的管道。

溫哥華的移民律師克蘭德（Richard Kurland）將美國當前的局勢混亂與人心焦慮，和1989年當時的中國相比。他告訴「環球郵報」(The Globe & Mail)，光是上個周末，就有10多位美國高科技產業高階經理人或碩博士研究生，就相關問題諮詢他。

在人心惶惶中，有人看到商機。True North公司在官方網頁直言，「在和川普的反移民行政命令對抗之際，也必須確保我們的社群完好無缺。要是能將所有受影響的H-1B簽證持有人，聚集到同一個地方避難，我們就可以有足夠的精力，強大起來。」

True North所指的避難之地，正是加拿大溫哥華。該公司推出一個要價6000美元的「H-1B備胎計畫」，提供飛往溫哥華的單人機票和2夜住宿，讓持有H-1B簽證的客戶可以好好諮詢當地一流的移民專家，瞭解在加國工作及居留的文書作業流程，以便在溫哥華設立自己的公司或是美國公司的子公司。

True North創始人拉菲（Scott Rafer）說，自己最近曾協助一些敘利亞難民。美國總統大選結束後，他和加拿大合夥人戴比特（Michael Tippett）明白，美國的移民顯然需要更多的關注。

拉菲坦承，True North公司成立不久，能力有限，沒辦法一下子服務幾千人，而6000美元的收費的確很高，但他們不會把事情搞砸，也正與相關官員合作中。

至於加拿大境內的高科技公司，面對美國科技產業正在承受的不安局勢，顯然感同身受。截至2月1日為止，有超過150家加拿大高科技業的執行長們連署了1封公開信，呼籲加拿大聯邦政府接納那些因為川普移民禁令而無處可去的人才，要求立即發給他們入境簽證，暫時居留在加拿大，並且可以合法工作。

加拿大聯邦自由黨政府已經表明，加拿大今年不會增加收容難民的額度。不過，打開大門迎接已經擁有專業技能的美國高科技人才，對於追求多元包容文化、珍視移民重要性的加拿大來說，答案很可能是「何樂而不為？」1060203

(中央社)