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港媒體人批綠：已全面執政 仍處反對黨之姿

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針對高志鵬（左）引起的換鈔爭議，陳競新建議，蔡政府在新的一年因減少與國民黨相鬥，把精力放在努力推動公共政策
針對高志鵬（左）引起的換鈔爭議，陳競新建議，蔡政府在新的一年因減少與國民黨相鬥，把精力放在努力推動公共政策。（中時資料照／劉宗龍攝）

民進黨立委高志鵬近日表示，打算發起「『新』台幣設計運動」，將鈔票與硬幣上的國父孫中山、先總統蔣蔣中正的頭像換掉；對此，香港資深媒體人陳競新感到不解，他好奇綠營已完全執政，為何還停留在反對黨之姿？

陳競新於《東網》的「看見台灣」專欄指出，民進黨奪回執政權後，最為人詬病的地方，在於一方面以意識形態掛帥，另方面又以政治權謀來考量公共政策；他直指綠營仍停留於反對黨之姿，缺乏完整施政理念，導致年金改革和一例一休遭到污名化與抱怨。

而高志鵬近日的「換鈔」言論，在陳競新看來，不僅與總統蔡英文「中華民國存在的事實」之想法相悖，更可能會讓北京當局質疑，民進黨否定中華民國是由國民黨所創的居心何在。

最後，陳競新建議，蔡政府應於新的一年減少跟國民黨鬥爭、積極在公共政策上努力，如此一來，既能增進民眾對民進黨的認同，兩岸關係也可以更加提升。

(中時電子報)

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關鍵字：高志鵬蔡英文
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