愛女自殺 陳勳奇罹癌激瘦15Kg
港星陳勳奇在許多電影裡頭都能看見他的身影，現年65歲的他，去年出席活動時被指瘦了一大圈，但未正面回應身體是否出現狀況。不過近日陳勳奇受訪，坦言自己罹患罕見「甲狀腺未分化癌」，已經在接受治療的他，因此激瘦近15公斤。
陳勳奇的傳奇一生可說是不少香港影迷的回憶，不過他近來傳出罹患肝癌，但他在接受香港《東網》訪問時，證實罹患的是有高惡性且罕見的「甲狀腺未分化癌」，他坦言已經抗癌一年，甚至接受還未問世的「彩色波細胞治療法」，陳勳奇強調自己體力ok，但體重掉了約15公斤。
已經接受33次放射性療法的陳勳奇還是充滿正能量，更透露下個月會復工投入電影工作，讓影迷相當心疼。儘管陳勳奇罹癌，但他最痛的恐怕不是病症，而是在2014年跳樓結束生命的愛女陳開心，當時他低調處理喪事，更曾說若自己能多點時間陪伴家人，也許能阻止憾事發生。
(中時電子報)
關鍵字：陳勳奇
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