擁有1.5億用戶 快照社群Snapchat將於3月上市
在全球擁有超過1.5億名用戶、知名的快照社群軟體Snapchat將於今年3月，正式在紐約進行首次公開募股（IPO），目前預計這次募股將上看30億美元（約932億台幣）。這間與Instagram有類似功能的軟體公司，外界預估公司總值至少有200億美元（約6,214.5億台幣），上市後的Snapchat仍將由創始人兼執行長伊萬·斯皮格（Evan Thomas Spiegel）管理。
據路透社（Reuters）報導，在全球擁有超過1.5億名活躍用戶的知名社群軟體Snapchat，將於3月份正式在紐約進行公開上市，首次公開募股金額預計將上看30億美元（約932億台幣）。Snapchat是一款圖像分享軟體，是由2名史丹佛大學（Stanford University）學生伊萬·斯皮格和鮑比·墨菲（Bobby Murphy）共同研發創造而成，功能與亞洲流行的Instagram極為相似，用戶能透過拍照、錄製影片等方式與好友分享自己的狀態。但特別的是，本次Snapchat的上市，將是美國首間不給予公開發行股東投票權的上市公司。
面對擁有6億用戶、並仍持續擴大優勢的Instagram來襲，將是未來上市後的Snapchat首要面對的問題。單就用戶分布的範圍而論，遍佈全球各地的Instagram能透過龐大的數據，在網路、社群和媒體上造成話題和影響力，進而增加其廣告收入和投資金額；但主要用戶仍侷限於美國本土的Snapchat，加上其系統根基於谷歌系統，讓他失去了中國大陸市場，隨著相關影像社群愈來愈多，選擇此時上市的Snapchat究竟打著什麼算盤，就是外界關注的下一步焦點。
(中時電子報)
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