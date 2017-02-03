燃脂、預防疾病 7種水果過年時多吃！

台灣的水果種類多樣，建議民眾可以多食用不同種類的水果，尤其農曆年期間大魚大肉，應該也要多補充蔬果，助腸胃消化。圖片來源：健康365

要擁有一個健康的身體，良好的飲食習慣很重要，而水果是日常飲食中不可或缺的基本營養，推薦以下七種水果，幫助你補充每日必須的營養素。

1. 蘋果

蘋果對健康有許多益處，大部分人知道蘋果能提升身體的免疫力，它富含抗氧化劑，有助對抗體內的疾病，且含有豐富的果膠可止瀉及降低膽固醇，蘋果內的纖維也可防止心血管疾病及修復神經損傷；在國外許多家庭也釀製蘋果酒，用蘋果酒來治療狗狗耳朵感染的問題，每天一顆蘋果對我們身體好處多多甚至能幫助肝臟排毒。

2. 椰子

椰子有助降低體內膽固醇。進而減少心血管疾病發生，椰子油也有燃脂的功效，因此能促進身體新陳代謝，增加體內能量，同時，也能預防中風和腦部疾病，且椰子易於消化，所以也能改善營養吸收不良的問題。

3. 藜麥

許多人想知道關於藜麥的起源；嚴格說它是水果亦是健康食品，富含鈣、鐵、鎂、鋅和鉀，且含有高劑量的抗氧化劑，幫助細胞消炎並預防慢性疾病。

4. 香蕉

香蕉中富含『鉀』對兒童尤其重要，可有效預防哮喘，是日常生活中不可或缺的水果。根據研究發現香蕉能有效降低，兒童罹患白血病的風險，且香蕉也含有豐富的維生素C，有助預防大腸與直腸癌；另外，香蕉含有一種名為複合色胺酸的胺基酸，可提振精神、抗憂鬱。

5. 鳳梨

鳳梨有很高的抗氧化劑和維生素C，幫助身體對抗癌細胞在體內形成，也有豐富的纖維質和水分，可促進消化並改善便秘，鳳梨中的維他命C、鉀與纖維質，還有助讓心臟運行順暢。

6. 黃瓜

由於黃瓜含維生素B，有助於緩解焦慮和壓力，也能對抗體內發炎，更令人驚訝的是，若你患有嚴重的牙痛，只須放置一小塊在疼痛的牙齒上約幾分鐘的時間，能幫助減緩疼痛。

7. 芒果

芒果含有鈣和維生素K，兩者都是幫助強化骨骼的營養素，對於預防骨折及改善骨骼健康有顯著的效果，，芒果的水分和纖維含量也很高，有助預防便祕，所含的維生素A能幫助身體製造皮脂，使髮質滋潤，油亮有光澤。

台灣的水果種類多樣，建議民眾可以多食用不同種類的水果，尤其農曆年期間大魚大肉，應該也要多補充蔬果，助腸胃消化。上述提到的7種水果是提供最基本的參考，提高自己對於水果營養的認識，幫助每日飲食更加均衡。

(中時電子報)