打造城際接駁 喜迎台灣燈會

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雲林縣與嘉義縣、嘉義市、彰化縣攜手合作，打造三條城際接駁路線，讓鄰近縣市民眾可用最便利方式，在35至60分鐘內就可抵達雲林觀賞台灣燈會。

雲林縣政府今天上午在高鐵雲林站前廣場感謝產官學等各界以實際行動「齊心相挺，喜迎燈會」，共同打造璀璨的2017台灣燈會在雲林，縣長李進勇並與各界搭乘公車巡禮燈區，搶先一睹花燈風采。

雲林縣府指出，為服務鄰近縣市賞燈民眾，11日至19日燈會期間（北港燈區7日至19日），雲林與各縣市合作，在彰化溪洲公園、嘉義市棒球場、高鐵嘉義站等地，共設2500多席停車位及28條接駁專車路線。

縣府表示，城際接駁路線要讓鄰近縣市居民在35至60分鐘內可抵達燈會現場，接駁專車平日20至30分鐘、假日15至20分鐘一個班次，並視現場情況機動加開；長程旅客請多利用高鐵、台鐵，也都有接駁專車服務。1060203

(中央社)