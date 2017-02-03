萌！無尾熊寶寶快出育兒袋！吃媽咪「盲腸便」增營養

無尾熊媽媽「Emily」與小朋友手牽手。（台北市立動物園提供）

什麼！無尾熊寶寶竟吃媽咪的盲腸便？去年無尾熊館裡的高齡爺爺派翠克因病辭世，讓大小朋友好傷心，也感謝派翠克多年來帶給台灣粉絲快樂的回憶！然過了新年，無尾熊館又傳出好消息了！兩隻雌性無尾熊「Q妹」、「Emily」的寶寶在育兒袋前後當媽！話說無尾熊寶寶快出媽咪的育兒袋了，來看看牠們的成長過程吧！

春節期間，台北市立動物園的入園人次依天氣變化而有明顯起伏，初一初二天氣晴，園區尚未開門前，大門口外早已有了排隊的人潮，當日遊客數量也輕鬆破三萬五千人次。動物園今年也搭上春節氛圍，特別為新來的動物朋友：狐獴、非洲野驢寶寶「Nabil」、金剛猩猩「迪亞哥」、黑冠松鼠猴及象徵多福氣的台灣本土動物-台灣野豬，一起歡喜過新年！

小無尾熊仍留戀媽媽溫暖的育兒袋。（台北市立動物園提供）

除了照顧新動物朋友外，保育員也不忘關注動物園的「小朋友」！無尾熊「Q妹」、「Emily」的幼仔已滿七個月左右，全身的毛都長齊了，現在將近半個身軀經常會露出育兒袋休息，雖然「Q妹」、「Emily」的育兒袋早已「鼓」到不行，但由於近期袋外溫度相對較低，無尾熊寶寶們難免持續留戀媽媽溫暖的育兒袋。過年期間，保育員也分別記錄到兩隻無尾熊寶寶，順利吃到媽媽的盲腸便的過程。

盲腸便對即將轉換食性的無尾熊寶寶來說相當重要，可以幫助牠們建立腸道中協助消化尤加利葉的細菌。

無尾熊媽媽的盲腸便可以幫助牠們建立腸道中協助消化尤加利葉的細菌。（台北市立動物園提供）

如果沒有吃到盲腸便，無尾熊寶寶就很難藉由消化尤加利葉得到足夠能量，順利成長!現在萬事俱備，只差無尾熊寶寶願意在適當時機，整隻個體爬出育兒袋外生活了，民眾來到台北市立動物園不妨到無尾熊館碰碰運氣喔!

春節期間，兒童動物區除了狐獴家族亮相外，羊駝及家驢、迷你馬的展區步道也正式啟用，讓民眾可以更接近動物，但同時為了動物們及遊客自身的安全，請勿攀爬、餵食及丟垃圾進展示場喔！

(中時電子報)