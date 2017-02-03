萌！無尾熊寶寶快出育兒袋！吃媽咪「盲腸便」增營養
什麼！無尾熊寶寶竟吃媽咪的盲腸便？去年無尾熊館裡的高齡爺爺派翠克因病辭世，讓大小朋友好傷心，也感謝派翠克多年來帶給台灣粉絲快樂的回憶！然過了新年，無尾熊館又傳出好消息了！兩隻雌性無尾熊「Q妹」、「Emily」的寶寶在育兒袋前後當媽！話說無尾熊寶寶快出媽咪的育兒袋了，來看看牠們的成長過程吧！
春節期間，台北市立動物園的入園人次依天氣變化而有明顯起伏，初一初二天氣晴，園區尚未開門前，大門口外早已有了排隊的人潮，當日遊客數量也輕鬆破三萬五千人次。動物園今年也搭上春節氛圍，特別為新來的動物朋友：狐獴、非洲野驢寶寶「Nabil」、金剛猩猩「迪亞哥」、黑冠松鼠猴及象徵多福氣的台灣本土動物-台灣野豬，一起歡喜過新年！
除了照顧新動物朋友外，保育員也不忘關注動物園的「小朋友」！無尾熊「Q妹」、「Emily」的幼仔已滿七個月左右，全身的毛都長齊了，現在將近半個身軀經常會露出育兒袋休息，雖然「Q妹」、「Emily」的育兒袋早已「鼓」到不行，但由於近期袋外溫度相對較低，無尾熊寶寶們難免持續留戀媽媽溫暖的育兒袋。過年期間，保育員也分別記錄到兩隻無尾熊寶寶，順利吃到媽媽的盲腸便的過程。
盲腸便對即將轉換食性的無尾熊寶寶來說相當重要，可以幫助牠們建立腸道中協助消化尤加利葉的細菌。
如果沒有吃到盲腸便，無尾熊寶寶就很難藉由消化尤加利葉得到足夠能量，順利成長!現在萬事俱備，只差無尾熊寶寶願意在適當時機，整隻個體爬出育兒袋外生活了，民眾來到台北市立動物園不妨到無尾熊館碰碰運氣喔!
春節期間，兒童動物區除了狐獴家族亮相外，羊駝及家驢、迷你馬的展區步道也正式啟用，讓民眾可以更接近動物，但同時為了動物們及遊客自身的安全，請勿攀爬、餵食及丟垃圾進展示場喔！
(中時電子報)
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