春節公共運輸量降 推測出國留北部過年多

我要評比

交通部統計今年春節公共運輸日平均量112.2萬人次，與民國104年同樣有6天假期的春節相比，減少近3%；交通部推測除了油價低，自行開車變多外，出國或留北部過年民眾增加有關。

交通部近幾年續推動公共運輸，運量也逐年提升，不過，和104年同樣6天春節假期相比，今年春節公共運輸量卻呈現下降，日平均112.2萬人次，比104年春春節115.6萬人次，減少約2.94%。

交通部推測，除了油價低，自行開車返鄉變多外，推測選擇出國或留在北部過年民眾增加也有關。

桃園機場今年春節疏運期從1月20日至2月7日，桃機公司統計，至2月1日已累計共159.9萬人次旅客量，比去年同期成長1.36%。

與104年春節相較，公共運輸以國道客運量減少最多，幅度達9.2%，不過，壅塞路段及時段沒有明顯異。

而台鐵今年春節平昀日運量比104年春節減少5.8%，推測與台鐵部分員工自行休假，增加營運不確定性影響，其次，更多眾選擇更省時的高鐵也有關。

交通部統計，今年春節高鐵平均每天運量達21.8萬人次，較104年19萬人次增加14.7%。1060203

(中央社)