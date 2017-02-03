春節公共運輸量降 推測出國留北部過年多
交通部統計今年春節公共運輸日平均量112.2萬人次，與民國104年同樣有6天假期的春節相比，減少近3%；交通部推測除了油價低，自行開車變多外，出國或留北部過年民眾增加有關。
交通部近幾年續推動公共運輸，運量也逐年提升，不過，和104年同樣6天春節假期相比，今年春節公共運輸量卻呈現下降，日平均112.2萬人次，比104年春春節115.6萬人次，減少約2.94%。
交通部推測，除了油價低，自行開車返鄉變多外，推測選擇出國或留在北部過年民眾增加也有關。
桃園機場今年春節疏運期從1月20日至2月7日，桃機公司統計，至2月1日已累計共159.9萬人次旅客量，比去年同期成長1.36%。
與104年春節相較，公共運輸以國道客運量減少最多，幅度達9.2%，不過，壅塞路段及時段沒有明顯異。
而台鐵今年春節平昀日運量比104年春節減少5.8%，推測與台鐵部分員工自行休假，增加營運不確定性影響，其次，更多眾選擇更省時的高鐵也有關。
交通部統計，今年春節高鐵平均每天運量達21.8萬人次，較104年19萬人次增加14.7%。1060203
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。