逃學少年吸毒生幻覺 警助戒毒
高雄市一名就讀國中二年級經常逃學的少年，疑因吸毒產生幻覺，打電話向員警求助要求幫忙抓鬼，員警趕到他住處訪視，當場查獲使用過的毒品咖啡包3包，移送審理並助戒除毒癮。
高雄市警察局少年隊今天表示，執行校園訪視時，即發現這名少年經常逃學，且生活作息不正常，結交一些行為不當朋友，除了持續關懷查訪，並輔導返校就學，因此逐漸獲得信賴。
警方表示，獲得這名少年信任後，員警日前接獲他的求助電話，聲稱家中有鬼，請員警幫忙抓鬼，員警立即趕到他住處訪視，當場發現桌上有使用過的毒品咖啡包2包，再查獲使用過咖啡包1包。
員警勸戒這名少年施用毒品除了會造成幻覺外，更會對身體健康造成重大危害，全案移請高雄少年及家事法院審理，並協助戒除毒癮。1060203
(中央社)
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