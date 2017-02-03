流浪動物零撲殺 嘉義縣採6大配套
全國公立動物收容所將自4日起執行「零撲殺」政策，嘉義縣家畜疾病防治所也將推動不棄養、增加犬貓絕育數、領養等6大配套措施。
嘉義縣家畜疾病防治所表示，6大配套措施包括：精準捕捉、收容總量管制、動保教育園區興建、增加犬貓絕育數與落實寵物登記不棄養、多元工作犬認領養、校園動保教育宣導等。
嘉義縣家畜疾病防治所所長李建霖表示，為因應「零撲殺」政策，家畜所自去年8月就開始推動「精準捕捉」，並於11月開始試辦「收容總量管制」，今年1月起加速「動保教育園區興建」前置作業。
李建霖指出，現階段已擴大辦理「增加犬貓絕育數、落實寵登不棄養」活動，推動「多元工作犬認領養計畫」，加強與農牧場及社區單位聯繫來提升認養率。
在辦理「校園動保教育宣導計畫」方面，家畜所與中正大學師生合作，深入嘉義縣國中小校園宣導家犬絕育、飼主責任及辦理寵物登記，並以臉書社群來提升流浪犬曝光及認養率。
李建霖表示，未來將持續與教育、民政、環保等單位合作，落實6大配套措施，並隨時檢討來有效管理及減少流浪動物族群數量，維護動物收容福祉。1060203
(中央社)
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