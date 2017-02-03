新國務卿走馬上任 川普開砲敵友不分

我要評比

美國國務卿提勒森新上任，總統川普今天就不分敵友開砲，先是指責很多國家都占美國便宜，然後又批評重要盟邦澳洲。

法新社報導，川普指責很多國家「非常過分占我們的便宜」，並指控美國重要盟友澳洲試圖將超過1千名「非法移民」強塞給美國。

川普不以批評1個親密友邦為滿足，仍繼續抨擊美國和墨西哥及加拿大簽訂，已有23年歷史的北美自由貿易協定（NAFTA）對美國經濟是個災難。

在被詢及美國是否打算針對伊朗當局近來飛彈試射有所軍事回應時，川普說，「什麼都有可能」。

新政府上任近2週，川普沒採取任何行動，降低國際社會對他好鬥性格的疑慮。而在川普引發的軒然大波中，走馬上任的國務卿提勒森（Rex Tillerson）將協助川普引導美國未來幾年的外交政策。

64歲的提勒森從埃克森美孚石油公司執行長，轉換跑道出任公職，今天抵達國務院時，約2000名工作人員列隊歡迎。

提勒森告訴在場的國務院外交官和公僕，自己是新手上路，接著感謝工作人員的付出，並透露自己管理風格的原則。

提勒森告訴國務院員工：「我知道這是場激烈的選戰，我們對選舉結果的感受不盡相同。人人有權表達自己的政治信仰，但不能讓個人信念凌駕工作團隊之上。」

提勒森上任首日旋即安排和目前正在華府的德國外長嘉布瑞爾（Sigmar Gabriel）會面。嘉布瑞爾亟於尋求川普新政府對歐洲安全的保證。1060203

(中央社)