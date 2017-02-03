中視《60分鐘》台南強震週年 奮勇再起

震災戶陳翊庭只能藉由手機影像，想念小一的女兒。

痛失七名親友，李宗典藉由宗教力量漸放下。

地震週年，思樂冰女孩林素琴長大了。

地質不穩卻蓋屋，李鴻源認為台南地震若發生在台北後果堪慮。

地震週年回家路遙 維冠僅32%住戶盼就地重建

2016年天搖地晃的小年夜，是九二一後傷亡最慘重的地震，維冠金龍大樓倒塌115人罹難，一年後重回現場，空蕩蕩的水泥地圍起圍籬，道路早就通了，但昔日熱鬧人潮卻少了一半。倒塌週年後是否就地重建，住戶意見分歧，台南市政府採雙軌同步進行，117位所有權人，77人同意賣地占68%，同意出售土地約335坪，希望留下重建有40人占32%，重建土地面積約155坪！

地震痛失小一女 震災戶:“家破人亡”好痛

「家破人亡這四個字大家都會寫，要感同身受真的不容易！」住在維冠Ｆ棟14樓的陳翊庭，因地震右眼視神經受損，右小腿受創持續復健，最痛的不是身體，而是才念小一的女兒已回不來，陳翊庭手機裡留有女兒在維冠住家喊「母親節快樂」的影像，陳翊庭說：「人死不能復生，還好有影片，以後每年母親節拿出來看一下，只能這樣想了。」心理諮商師邱敏麗提醒：「很多人把情緒壓住，一年後心悸焦慮才開始出現，其實要像洩洪一樣，一次一次哭泣發洩完，空了才會有新的東西進來！」

蓋屋未考量土壤液化 李鴻源：地震在台北恐倒四千棟

大地震震出民眾對土壤液化的危機感，內政部地質調查所公布土壤液化潛勢圖，前內政部長李鴻源強調：「人住在不該住的地方，重要基礎建設蓋在地質不穩的地方，才是最大的災害，若地震不幸發生在台北，恐怕要倒四千棟房子。」其實土壤液化區域並非不能蓋房子，必須透過地質改良或建築工法強化，就能避免釀災！

地震受困61小時 思樂冰女孩：坐電梯還會怕

地震當時受困61小時的思樂冰女孩林素琴告訴記者：「到現在坐電梯還會怕，搖搖晃晃很可怕！」地震陰影揮之不去，越南籍母親陳玉娥因左手骨折，辭掉美容院工作，現在靠打零工維生，母女倆是維冠的租房客，僅拿到30萬搬遷費，沒有固定工作收入不穩，讓陳玉娥想帶著女兒到越南生活。

痛失7名親友 李宗典：念阿彌陀佛讓我放下

「我在夢中夢到弟弟和媽媽，很平靜的躺在那，有人問我要不要讓他們活過來，但要再痛苦一次，我說那不要！我女朋友也走了，我沒有罣礙了。」地震受困55小時的李宗典左腿截肢，痛失七名親友，剩他和姐姐相依為命，李宗典經過五個月復健後開始工作，他常帶著一串佛珠，無時無刻念阿彌陀佛，希望迴向給家人，儘管傷痛還在，但人生依舊要勇敢繼續前行！

「台南強震週年 奮勇再起」完整內容請鎖定2月4日(六)下午1點及2月9日(四)上午9點《中視60分鐘》。

(中時電子報)