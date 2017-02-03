農曆年後車市淡季 福特六和加碼促銷拚業績
儘管進入農曆年後車市傳統淡季，福特六和汽車仍沒打算放慢推進業績的腳步，宣布即日起至2月28日止，推出新車購車分期零利率及超低月付優惠專案，符合政府汰舊換新補助條件的車主，再享「免等待購車專案」－5萬元補助立即折抵。
福特六和指出，凡於2017年2月9日前購買Ford Fiesta、Ford Focus、Ford Mondeo、Ford EcoSport、Ford Ranger及Tourneo Custom旅行家等指定車款，交車再送PlayStation. VR或Apple Watch 2二選一。同時，福特六和更推出新春限時紅包禮，凡於2月5日期間下訂福特任一車款，並於2月底前領牌，即可立即抽新春紅包，最高可獲得開運現金禮3,688元。
(工商)
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