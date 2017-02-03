亞馬遜獲利成長 營收未達預期股價重挫

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美國電子商務巨擘亞馬遜（Amazon）今天公布去年最後3個月獲利成長，但由於營收沒有達到預期，股價盤後重挫超過4%。

法新社報導，根據財報，亞馬遜去年最後一季淨利7億4900萬美元，前一年同期淨利為4億8200萬美元。

雖然營收從前一年同期的357億美元成長到437億美元，但華爾街原先預期亞馬遜在關鍵假期購物旺季可有更多進帳。

亞馬遜公布財報後，盤後股價重挫超過4%，報804.75美元。（譯者：中央社張曉雯）1060203

(中央社)