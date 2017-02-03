超級盃要傳達什麼？女神卡卡：包容
女神卡卡（Lady Gaga）最出名的就是直言不諱的政治觀點與引人注目的打扮，但在職業美式足球聯盟（NFL）超級盃上，她說她只想傳達1個單一訊息「包容」。
法新社報導，超級盃盛事本來就是美國年度電視收視冠軍，今年因美國總統川普造成的嚴重分化與卡卡對他的嚴詞抨擊更受到矚目。
卡卡在今天的記者會上被問道是否她將利用機會傳達什麼訊息，她回答：「在中場表演我唯一要表達的，都是我演藝生涯以來一直在強調的。」
她說：「我相信包容的力量，我相信平等的精神，相信這個國家的精神是愛、憐憫與慈悲。」
卡卡還說，希望她在本月5日13分鐘的表演可以為她的粉絲帶來啟發，她的粉絲包含規模龐大的同志。
她說：「那些不被認為是好孩子，那些只因為爸媽沒辦法接受他們原本的樣子而被踢出來的孩子，那些孩子將擁有這13分鐘的表演，我很興奮可以為他們演出。」她的談話獲得熱烈掌聲。（譯者：中央社許湘欣）1060203
(中央社)
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