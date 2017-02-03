獨檢組搜查取證 青瓦台堅拒

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調查總統朴槿惠閨蜜崔順實壟斷國政醜聞案的南韓獨立檢察組，今天上午10時正式通報總統府青瓦台將入府進行搜查取證，但青瓦台以「機密」為由，斷然拒絕。

值得關注的是，法院簽發的青瓦台搜查令上明示「總統朴槿惠是收受賄賂的嫌疑人」。

南韓聯合新聞通訊社報導，首爾中央地方法院於昨天晚間簽發了獨檢組申請的搜查令。

獨檢組人員今天上午10時進入青瓦台外圍，向青瓦台民政首席室及警護室相關人士遞交搜查令，促請青瓦台協助辦案。

獨檢組計畫下週對朴槿惠進行當面調查，在此之前，有必要對青瓦台進行搜查獲得相關物證。

獨檢組擬搜查的地點包括青瓦台警衛室、醫務室、秘書室長辦公室、民政首席辦公室等。這些地點與朴槿惠牽涉的文藝界黑名單、接受非正式治療、親信崔順實等人隨意進入青瓦台、排擠文化體育觀光部部分公務員等有關。

然而，青瓦台當局以「青瓦台是涉及軍事和工作機密的重要場所」為由，對獨檢組搜查青瓦台取證一事堅持反對立場。1060203

(中央社)