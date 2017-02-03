港大校長辭職 外界議論紛紛
香港大學校長馬迪森（Peter Mathieson）於2月2日宣佈辭職，將出任蘇格蘭愛丁堡大學校長。香港大學校務委員會（簡稱港大校委會）主席李國章否認馬迪森辭職與政治原因有關。
英國廣播公司（BBC）中文網報導，馬迪森於2014年4月接替徐立之出任港大校長，他的合約原本至2019年3月完結。他說出於許多個人原因，需要返回英國，與家人詳細討論後，決定接受愛丁堡大學（Universityof Edinburgh）的校長任命。
馬迪森擔任港大校長前，曾在英國布里斯托大學擔任醫科及牙科學院院長。57歲的馬迪森任內發生多場與港大有關的政治風波，包括佔領中環運動、港大副校長任命、港大校委會洩密等。
報導說，香港教育界和政界對馬迪森辭職普遍表示驚訝。身兼港大校董的教育界立法會議員葉建源表示不相信馬迪森是純粹因個人原因，在未完成任期的情況下中途辭職。
葉建源說，「這顯示港大在前年的風風雨雨過後，及在李國章出任港大校務委員會主席期間，港大的管理工作是困難的。」
港大校委張達明指馬迪森提早離任和副校長任命爭議，以及特首委任李國章為校委會主席有關，張達明認為馬迪森得不到李國章支持，以致內耗嚴重。
校委會主席李國章則說，馬迪森就辭職思考了一段時間，完全是他的私人決定，與副校長任命風波、校委會衝擊等大學的問題均無關。
李國章表示，他與馬迪森合作愉快，馬迪森主要是想回國照顧父親，馬迪森的妻子也希望返英生活。
報導說，根據蘇格蘭愛丁堡大學聘任新校長的工作去年8月中旬開始，至今年年初確定最終人選。預計馬迪森於2018年1月正式離開港大赴愛丁堡大學擔任校長。1060203
(中央社)
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