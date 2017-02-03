勞長盼年改成功 李來希：改革已被用爛

勞動部長郭芳煜昨天在新春團拜上盼年金改革可以成功，對此中華民國全國公務人員協會理事長李來希今天在臉書上表示，改革這辭已經被用爛了，還能說什麼？

勞動部昨天舉行新春團拜，勞動部長郭芳煜致詞時說，今年不會像過去訂目標，只想到「聞雞起五」跟5個心願，其中之一就是年金改革成功。

中華民國全國公務人員協會理事長，同時也是勞動部技監的李來希昨日也出席新春團拜，但並未對此事發表意見。直到今天才在臉書上表示，新春團拜他來了，但他能說些什麼？吉祥話？改革這辭已經被用爛了，他們能說什麼？

李來希指出，坦白說，在強盜窩裡，跟強盜們怎麼談規矩？上了淫窟怎麼談貞節？

除此之外，李來希也在臉書上感嘆說，目前情勢這麼險惡，這戰要怎麼打？1060203

(中央社)