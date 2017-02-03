梁朝偉注意！劉嘉玲稱女人該有「三獨立」
港星劉嘉玲除了身為明星受到關注以外，另一個受矚目的身分是「梁太」，她與梁朝偉愛情長跑20多年，2008年才終於在布丹舉辦婚禮，牽手繼續走未來的路，由於夫妻倆現身很少出雙入對，常被疑「各玩各的」，如今劉嘉玲發表了自己的想法，告誡自己也告誡天下女子，表示「女人應該獨立」。
日前才難得曬出夫妻玩雪合照的劉嘉玲，昨晚又在微博貼出冬意滿滿的照片，只是這次只有她自己一人入鏡，她特別註記這是要寫給女人看的：「經濟上要獨立，自己賺錢自己花。生活上要獨立，凡事要有最壞的打算。思想上要獨立，要懂得欣賞自己」，配上自己穿上全副滑雪裝的照片，顯得特別強大，網友也紛紛點贊表示認同，稱呼梁太真是「女人的榜樣」。
(中時電子報)
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