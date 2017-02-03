北韓金正恩親信遭免職 多名高官被處決
就在美國國防部長在首爾警告北韓不得使用核武器之際，韓國統一部發言人證實，北韓金正恩親信、保衛部長金元弘遭到免職，其罪名是貪污腐化、濫用權力與侵犯人權。
據韓聯社快訊，韓國統一部發言人證實，北韓保衛部長金元弘已被免職，同時保負責國家安全的保衛省有多名高官遭到處決。
路透社報導說，金元弘過去被認為是金正恩的重要親信，負責國家安全保衛工作，可能是在1月中旬遭到撤換。南韓官方也在2月3日證實此一消息。
中央社引述韓國媒體消息稱，金元弘遭免職是因一名深受金正恩青睞的人士最近在被調查過程中，遭保衛部嚴刑拷打致死。金正恩對此極為震怒，也導致金元弘遭免職與降級。
消息人士稱，北韓保衛省權力日益增大，樹敵頗多，金元弘解職降級事件凸顯北韓內部權力鬥爭加劇。
金元弘生於1945年。1962年參加朝鮮人民軍。金日成高級黨校畢業後，進入朝鮮人民軍總政治局，2003年出任朝鮮人民軍保衛司令部司令官。2010年當選為朝鮮勞動黨中央委員會委員、中央軍事委員會委員。2012年當選勞動黨中央政治局委員、北韓國防委員會委員與國家安全保衛部部長。金正恩掌權後，對內部多位高官包括勞動黨行政部長張成澤、人民武力部長玄永哲、內閣副總理崔英健的整肅行動中，金元弘扮演了重要角色，因此韓媒也稱他為「實際二把手」。
北韓核武一直是國際高度敏感問題，美國總統上任後隨即派出新任國防部長馬提斯(James Mattis)前往韓國訪問。馬提斯3日在首爾會見韓國國防部長韓民求時對朝釋放強烈警告信號，強調美國將以壓倒性力量有效反制一切核攻擊。
外媒分析說，馬提斯之所以加強對朝警告力度，主要是因為美方認為朝鮮的核與導彈能力已威脅到美國本土安全。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。