北韓金正恩親信遭免職 多名高官被處決

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今年元北韓領導人金正恩向全國發表演說後，北韓政府組織了大規模的群眾遊行支持金正恩訂下的國家目標。（圖／美聯社）

北韓國家安全保衛部部長金元弘。（圖／韓聯社）

就在美國國防部長在首爾警告北韓不得使用核武器之際，韓國統一部發言人證實，北韓金正恩親信、保衛部長金元弘遭到免職，其罪名是貪污腐化、濫用權力與侵犯人權。

據韓聯社快訊，韓國統一部發言人證實，北韓保衛部長金元弘已被免職，同時保負責國家安全的保衛省有多名高官遭到處決。

路透社報導說，金元弘過去被認為是金正恩的重要親信，負責國家安全保衛工作，可能是在1月中旬遭到撤換。南韓官方也在2月3日證實此一消息。

中央社引述韓國媒體消息稱，金元弘遭免職是因一名深受金正恩青睞的人士最近在被調查過程中，遭保衛部嚴刑拷打致死。金正恩對此極為震怒，也導致金元弘遭免職與降級。

消息人士稱，北韓保衛省權力日益增大，樹敵頗多，金元弘解職降級事件凸顯北韓內部權力鬥爭加劇。

金元弘生於1945年。1962年參加朝鮮人民軍。金日成高級黨校畢業後，進入朝鮮人民軍總政治局，2003年出任朝鮮人民軍保衛司令部司令官。2010年當選為朝鮮勞動黨中央委員會委員、中央軍事委員會委員。2012年當選勞動黨中央政治局委員、北韓國防委員會委員與國家安全保衛部部長。金正恩掌權後，對內部多位高官包括勞動黨行政部長張成澤、人民武力部長玄永哲、內閣副總理崔英健的整肅行動中，金元弘扮演了重要角色，因此韓媒也稱他為「實際二把手」。

北韓核武一直是國際高度敏感問題，美國總統上任後隨即派出新任國防部長馬提斯(James Mattis)前往韓國訪問。馬提斯3日在首爾會見韓國國防部長韓民求時對朝釋放強烈警告信號，強調美國將以壓倒性力量有效反制一切核攻擊。

外媒分析說，馬提斯之所以加強對朝警告力度，主要是因為美方認為朝鮮的核與導彈能力已威脅到美國本土安全。

(中時電子報)