不再過農曆生日 曹西平曝「如果媽媽還活著….. 」
藝人曹西平常會在臉書與粉絲分享近況，今年大年初五正逢他農曆生日，不過他自曝因為母親過世，已經多年沒過農曆生日，主要是怕想到母親又會悲從中來。
曹西平表示母親因為心臟猝死，僅僅三秒就離開人世，讓他連道別的機會都沒有，他憶起過往母親必定會幫她過生日，也勢必會慶生完才返回台北上工，但是現在卻完全不喜歡過生日，也不喜歡別人祝他生日快樂，一切只想低調簡單就好，不過他仍感謝去年舉辦生日演唱見面會，所有買票到場支持的粉絲，雖然僅僅幾個小時卻讓回味無窮，因為擁有所有人的支持，才讓他仍可以活躍在演藝圈，未被世代交替的的潮流所淘汰。
最後他強調還是偏好過新曆生日，會對過農曆生日有所期待，因為有著與母親兩人獨有的回憶，感性的發言讓粉絲直呼感動，紛紛留言說了他最不想聽的話「生日快樂」。
(中時電子報)
關鍵字：曹西平
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