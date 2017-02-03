春季易疲倦無力 快記住保肝、健脾胃重點！
立春是春節的最後一天，中醫認為此時人體陽氣回升，易上火，且氣候多變，忽冷忽熱的天氣好發流感、過敏，以及呼吸道、心血管疾病的發作，春季該如何養生及保健身體呢？
中醫的觀點認為上火與肝臟有關，肝火旺盛容易出現脾氣急躁、緊張等負面情緒，且更容易引起高血壓、心臟病，女性還會出現生理期失調的症狀；春天也是感冒流行的季節，呼吸道較敏感的民眾，會有打噴嚏、鼻子癢、流鼻水等過敏症狀，本身有咳嗽、氣喘、支氣管炎的病患也容易好發。
因此春季養生重點在於保肝，同時也要調理腸胃與口鼻保健，飲食建議應以清淡為主，並多增加蔬菜攝取量，若是虛寒體質的人，應少吃瓜果類等寒涼的食物；另外，酸類食物會造成肝火旺盛，並影響到腸胃的消化運作，應少吃酸類的檸檬、橘子、酸梅、果醋等等，建議春季養生食材，可選擇食用五穀雜糧，綠色蔬菜，春季的代表性的蔬菜有蘆筍、花椰菜，具有保肝的功效。
冬轉春天氣漸暖，身體的血液循環還來不及配合氣候變化，會有疲倦無力「春困」的現象，適度的運動可有效且快速地改善身體的疲勞感，不過提醒民眾應避免在清晨與晚上氣溫較低時運動，避免引發心血管問題。
(中時電子報)
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