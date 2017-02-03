屏東勝利文創園區 元宵燈會點燈

屏東縣政府在眷村勝利文創園區推出「金雞報喜慶元宵－2017屏東意象」活動，特色燈牌以屏東故事創作，3日晚上6時點燈。（屏東文化處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年2月3日

屏東縣政府在眷村勝利文創園區推出「金雞報喜慶元宵－2017屏東意象」活動，特色燈牌以屏東故事創作，3日晚上6時點燈。（屏東文化處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年2月3日

屏東縣政府今年除了在屏東市萬年溪畔舉辦綵燈節活動外，另外，在眷村勝利文創園區也推出「金雞報喜慶元宵-2017屏東意象」活動，特色燈牌以屏東故事創作，今晚6時點燈。

勝利燈會跳脫常見的單顆燈籠串連懸掛方式，用竹架搭設的燈牌（牌燈），營造特別的聚合美感，特色燈牌都是屏東縣境內的故事，分別是「古早屏東是阿猴」、「屏東好戲連連」（燈籠繪製四齣文化處自製節目「凹鼻仙」、「火苗」、「金娘」與「石獅公」）、「多元文化族群融合」、「日治時期屏東陸軍飛行第八聯隊」、「煌煌民族史．照耀火燒庄」和「牡丹社事件」。

主燈「雞尾酒」由留法藝術家張新丕設計，大公雞造型象徵屏東的多元族群彼此互相融合，成為一杯「屏東風味」的香醇雞尾酒；酒杯上的小洋傘代表南國陽光普照，心型櫻桃象徵熱情，檸檬片與椰子構成熱帶海洋風情；底座的燈箱圖案則是多元族群與自然人文特產，如新住民、大路關石獅公、鵬灣跨海大橋、黑鮪魚、陶壺、恆春古城等。1060203

(中央社)