臉書慶13歲推好友日 邀臉友向友誼致敬

2月4日是Facebook（臉書）的13歲生日，Facebook也將這一天定為「好友日（Friends Day）」，推出好友日影片、Messenger友誼主題GIF動態圖片以及主題標籤#friendsday，向友誼致敬。

Facebook表示，時至今日，人與人之間的「連結」已比以往更有影響力，因為友誼讓世界更緊密連結、產生正面能量，甚至改變人們的生活模式及社交圈。

Facebook將在2月4日好友日分享在Facebook社群中發生強大連結的故事，同時也推出好友日影片、Messenger友誼主題GIF動態圖片、以及hashtag（主題標籤）#friendsday，鼓勵人們利用時間與親朋好友聯繫，向友誼致敬。

為了與用戶一同歡慶好友日，Facebook用戶將可以在這星期內，在動態時報頂端看到專屬的「好友日影片」。這個影片記錄用戶與朋友在Facebook共創的回憶，透過分享「好友日影片」以及使用hashtag #friendsday標註有關友誼的照片和故事，將能與朋友一同展開精彩對話。1060203

(中央社)