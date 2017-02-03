NBA》騎士試訓結果出爐 法瑪可望簽約

法瑪(左)目前是騎士最有可能簽下的替補控球人選。(美聯社資料照)

為了補強「小皇帝」詹姆斯口中最薄弱的替補控衛位置，騎士一口氣測試包含法瑪、史蒂芬生、查莫斯、韓瑞克等人，如今最終結果出爐，《ESPN》爆料騎士跟法瑪保證，假如騎士打算簽約，頭號選擇將是前湖人老將法瑪。

法瑪能夠獲取騎士高層青睞的主因，除了因為他在試訓當中表現傑出，更因他與史蒂芬生允諾願意簽下10天短約，詹姆斯的老隊友查莫斯與韓瑞克則要求必須簽署確保本季結束前不被釋出的保障約，法瑪當然中選機會較高。

在NBA征戰過10個球季的法瑪，生涯待過湖人、快艇、籃網、灰熊與國王等隊，平均拿下7.7分、2.9助攻與1.9籃板，就以他過往球風來看，或許真的很合適當前騎士體系，只是這次騎士是否「黃牛」？就等真正簽約再說了。

(中時電子報)