名牌包遺落計程車 警調數百監視器尋回
44歲陳姓女子農曆年間出國旅遊，返國時轉搭計程車回家，未料卻將要送給姐姐的名牌包遺落車上，隔天發現趕忙向警方求助，員警調閱數百支監視器，成功尋回手提包。
台中市第一警分局表示，陳姓女子過年期間到泰國旅遊，回國前特地在機場買了1只姐姐最愛的名牌托特包放在免稅店提供的手提袋內。
警方指出，陳女凌晨從機場搭客運回台中，在台灣大道與民權路口站下車改搭計程車回家，直到隔天一覺醒來，她在整理東西時，才赫然發現包包不見了，懷疑包包遺落在計程車上。
陳女趕忙向第一警分局西區派出所報案，警員林志營受理後積極調閱監視器，林員依其描述的路線，耐心地從住家往下車點調查，調閱數十個路口、近百個監視器，終於發現陳女搭的計程車，經聯繫後順利找到手提袋，司機也趕緊送來派出所。
尋回包包的陳女對於員警相助感激萬分，她還包了大紅包要給林姓計程車司機，但林姓司機表示「這是份內事」婉拒陳女的好意，陳女堅持林姓司機一定要收下，這樣來年才會有好運兆。
林姓司機盛情難卻下，收下了陳女的紅包，並與陳女、林姓員警合影，留下開春最溫馨的畫面。1060203
(中央社)
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