年後陸客來台送件數不到千人 創史上最低

有旅行業者指出，兩岸觀光交流事務可能會退回起始點；圖為陸客前往台北101。（中時資料照／鄧博仁攝）

日前曾有消息傳出，大陸部分省市將限縮遊台名額，而中華民國旅行公會全聯會發言人李奇嶽證實，在農曆春節後的第一個上班日（2日），收到的陸客來台送件數還不滿千人，創下新低。

李奇嶽告訴《蘋果》，陸客自由行加上團體的送件數，在2日只有966人，儘管以往過年後都會出現送件數較低的情形，但從來沒這麼少過；依照他所提供的資料顯示，在年前最後上班日（1月27日）的陸客來台送件數還有2225人。

另外，還有旅行業者指出，由於台灣觀光協會找來獨派色彩明顯的葉菊蘭擔任會長，兩岸觀光事務交流可能會越來越慘，甚至恐退回起點。

(中時電子報)