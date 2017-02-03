潘政琮鳳凰城賽獵鷹 惜首輪仍未收紅
潘政琮帶著上一場農保公開賽並列第2，企圖在2日晚上開打的鳳凰城公開賽繼續爭奪佳績，卻因前9洞出現起伏震盪，讓他雖然在後9洞獵到1隻老鷹，首輪還是沒能揮出低於標準桿紅字成績，以72桿(+1)暫居並列第76，處在晉級邊緣。
潘政琮首輪從標準桿36桿的第10洞出發，第1洞就吞下柏忌，自此陷入掙扎苦戰，前9洞吞下4個柏忌，抓到2隻小鳥，打出38桿。
轉戰標準桿35桿的後9洞逐漸回穩，於標準桿5桿的球場第3洞，第3桿直接從沙坑擊球進洞，獵到老鷹，將當天成績拉回平標準桿，可惜下1洞3桿洞再吞1個柏忌，打出34桿，這輪以+1作收。
首輪因雨暫停，至天黑收兵為止仍有9位選手未完成當天賽程，即使第2天上午補完賽，對排行榜影響也不大，潘政琮眼前目標需先放在爭取晉級，然後在最後兩輪再全力反攻爭取佳績。
(中時電子報)
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