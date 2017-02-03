暗夜連4起！北投連續縱火 警方鎖定1嫌

北市北投地區3日凌晨傳出多起燒雜物的疑似縱火事件。（民眾提供）

北市北投地區3日凌晨傳出多起燒雜物的疑似縱火事件。（民眾提供）

北市北投地區3日凌晨傳出多起燒雜物的疑似縱火事件。（民眾提供）

北市北投地區今天凌晨不平靜，北市消防局從凌晨3點半，2小時內陸續接獲至少4起火警通報，起火地點多是資源回收區及燒雜物，火勢不大，也很快被撲滅，初步不排除是人為連續縱火，北投警方已調閱附近監視器，並清查曾有縱火記錄前科犯，已鎖定1人持打火機犯案，全力偵辦中。

這4起主要縱火案分別是，3點30分，北投區尊賢街245巷22對面停車場內的資源回收區。3點37分，吉利街10號對面資源回收區。4點47分，北投區自強街31巷1處民宅的樓梯間及頂樓加蓋。最後是在5點24分，北投區致遠一路一段46巷的巷子裡燒雜物，所幸火勢不大，但由於時間連續，已讓消防人員疲於奔命。

警方根據監視器畫面，鎖定1名男子涉有重嫌，刻追緝中。

(中時)