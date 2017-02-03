欺騙教師？全教產：年金試算器混淆視聽

圖為全國教育產業總工會(簡稱全教產)之前舉辦的「秋鬥」抗議活動。(圖/臉書粉絲頁:全國教育產業總工會)

全教產試算現職教師在年金改革後領到的退休金。（余祥翻攝）

政府的年金改革已勢在必行，但全國教育產業總工會(簡稱全教產)痛批，官方現在公布的年金試算器忽略了「純新制在職教師」族群，有混淆視聽之嫌，並呼籲盡速設計相應的試算器。

全教產今天（3日）在台大校友會館舉辦說明會，希望為在職教師族群發聲，要政府重視在職公教人員的權益，勿以退休人員的年金試算器混淆視聽。

全教產表示，銓敘部現在公布的「公務人員年金改革試算器」是針對已退休公務員族群；而教育部公告的「教育人員年金改革試算系統」也只適用於「改革方案實施前已退休生效」且「支領月退休金」人員。到目前為止，尚沒有看到「現職純新制老師年金改革試算器」。

理事長黃耀南指出，銓敘部公布的公務人員年金改革試算器，是以已退休公務員為例，採計「最後一年本俸兩倍」計算，但總統府公告的方案明明是以「在職最後十五年平均薪額（均薪）」計算，政府企圖「美化」試算資料，以錯誤資訊誤導在職公教人員。

黃耀南說，年金改革後，明年起未退休的老師2028年的退撫基金和2023年的公保都將採「在職最後十五年平均本俸」計算，也就是說，任職25年現職教師月退俸將從原本的4萬7080元降至3萬4961元，足足少了一萬多元，甚至連原本的一百多萬公保保險金也被砍掉，「真的是刀刀見骨」。

此外，政府除美化試算資料，教育部人事處還在年前要求學校人事單位「調查」教師對年金改革方案的意見，但調查時限不到半個月，又橫跨春節連假。黃耀南批，如此急迫想要取得全國教師意見，怎麼可能能得到真民意？

黃耀南強調，政府只設計針對已退休公務員及教育人員的試算器，在在顯示其所公布的試算有誤導在職公教人員之虞。欲達到欺瞞在職公教人員及社會公眾之目的，企圖減少反對壓力，博取民眾支持。

因此，全教產要求政府盡速設計出「現職純新制老師年金改革試算器」，將真實的狀況反映出來。

(中時電子報)