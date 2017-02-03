這些劣質脂肪你也常吃嗎？好油助防癌、慢性病

好脂肪除了滋補你的大腦和心臟，也能讓你補充體內脂肪。圖片來源：健康365

身體就像蓋房子一樣，你可以用最便宜的材料來蓋房子，又或者你可以投資高級的材料，這些材料會儲存在體內並維持運作很長一段時間。

大多數的加工食品都是質量較差的Omega-6，經植物油提煉、加工而成的脂肪酸，它們容易取得，成本也較便宜，下次你去超市的時候，仔細看看你的食物清單。如果名單內包括了玉米、大豆、棉籽或紅花籽，你將會得到劣質脂肪。當你使用這些劣質脂肪，你的細胞也會變得脆弱、不靈活，細胞與細胞之間的訊息傳遞也會變得不靈敏，而後會較容易有發炎的症狀。

想確保你的身體有必要的脂肪，建構強壯的細胞防護網，這意味著你要吃更多Omega-3脂肪酸，細胞防護網由Omega-3脂肪酸生成的話會變靈活，細胞與細胞之間傳遞訊息更快，這些『好』脂肪也有助於你身體所產生的前列腺素，而前列腺素是冷卻消炎的激素。

Omega-3脂肪酸的最佳來源包括體型較小淡水魚例如：野生鮭魚、沙丁魚和鯡魚，有機亞麻籽和大麻籽油、核桃、堅果類和海帶。科學家們認為，早期人類食用Omega-6和Omega-3脂肪酸的量很平均。人類祖先從狩獵、採集種子和果實中獲得有益的Omega-6，另外從狩獵、捕魚及採食野生植物中獲得Omega-3。

後來人們開始提煉植物油，這兩種脂肪酸的比率開始傾向Omega-6。造成了現代飲食的巨大失衡，使我們容易罹患癌症及心臟病等疾病。以前兩種脂肪酸平衡時心臟病幾乎不存在。但至今，心血管疾病是全世界死亡病因第一名。多吃Omega-3脂肪酸，能降低細胞發炎，也大大的降低了大腦及心臟方面的慢性病併發症。

事實上因大腦60%是由這些高質量脂肪所組成，而高質量脂肪幫助認知能力、快速學習、記憶力及情緒控制；相較之下，研究指出缺乏omega-3脂肪酸的人，容易患有沮喪、焦慮、人格分裂（躁鬱症）和精神分裂，甚至會有暴力行為，攝取 Omega-3脂肪酸，從而降低三酸甘油脂和提高有益的脂肪(HDL)水平，並使血液流暢，降低罹患中風的風險。

好脂肪除了滋補你的大腦和心臟，也能讓你補充體內脂肪。這聽起來很矛盾，但不吃脂肪和吃到劣質脂肪才會讓你發胖，這是因為健康的細胞會經由好脂肪來平衡血液中的血糖和胰島素的分泌，這意味著你將會較容易燃燒脂肪，而食用健康的脂肪也有助於我們吸收脂溶性維生素A、D、E和K。除了多吃魚類、補充堅果類、椰子油、牛乳(有乳糖不耐症者可食用淨化奶油)、酪梨、草食動物的肉、橄欖及橄欖油。

脂肪是維持身體基本運作的一項重要營養，每天應攝取適量的脂肪，就算是減重階段也應攝取優質的脂肪才能健康瘦身。

(中時電子報)