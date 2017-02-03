俄媒：今年將再交付10架蘇愷35戰機予陸

俄國空軍現役主力之一的蘇愷35戰機。（圖/蘇霍伊航空集團官網）

俄羅斯近日來軍事動作頻頻，俄國國防部日前宣布，繼去年底交貨4架戰機後，將於今年向大陸交付第二批、共10架蘇愷35型戰機（Sukhoi Su-35）。中國大陸與俄羅斯於2015年達成協議，大陸以約30億美元（約932億台幣）向俄國訂購24架新型的蘇愷35型戰機，包含3年期的設備和引擎維護契約。最後一批10架戰機則將在2018年進行交貨。

據俄國塔斯社（TASS News）報導，在俄國軍方近日頻繁展示米格35戰機（Mikoyan MiG-35）的同時，官方亦宣布將於今年向大陸交付第二批10架蘇愷35型戰機，而剩下的10架則將在明年（2018）另行宣布交貨時間。蘇愷35型戰機是目前俄羅斯空軍現役的主力之一，更曾投入敘利亞內戰中進行空襲任務。俄國與中國於2015年簽下總價值高達30億美元（約932億台幣）、共24架新機的合同，並於去年聖誕節交付4架給中國。目前有意想購買蘇愷35戰機的國家，包含印尼、委內瑞拉和北韓等。

俄國將於今年再交付10架蘇愷35戰機給中國大陸。（圖/蘇霍伊航空集團官網）

目前服役於烏克蘭空軍的蘇愷27戰機，和蘇愷35型有很大的相似程度，更有部份零件能共用。（圖/Oleg Belyakov@維基百科）

蘇愷35戰機是由蘇霍伊航空集團（Sukhoi Company）研發設計製造，於1988年進行首次試飛、1995年正式投入服役，目前僅有約70多架蘇愷35戰機在俄羅斯空軍服役。戰機分為原型和S型，屬於單座型第四代戰鬥機，和先前蘇愷27型戰機（Sukhoi Su-27）有相似的性能與零件設備。最高飛行時速可達2,500公里，最大飛行距離為4,000公里，機上裝有30釐米機砲和12個空對空和空對地飛彈掛載點，包含AS-17氪星超音速反艦飛彈（AS-17 Krypton）。

(中時電子報)