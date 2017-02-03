記憶減退、皮膚乾？身體10個警訊是脂肪不足
美國的Hyman博士表示曾有讀者詢問，如何知道自己吃的脂肪是足夠的，在現今大眾普遍的認知中，少油才是健康的飲食習慣，但反之脂肪不足對身體是否會造成傷害呢？
許多人往往對於脂肪感到退怯，聽信於謠言，依靠最新的科學資訊來減肥。以下是多數人普遍認為的健康觀念：「脂肪會導致肥胖、造成心血管疾病，飽和脂肪是壞的，而植物油是好的。」
其實，大眾對脂肪的認知讓脂肪汙名化了，不過，現今脂肪的重要性已經開始重視。在Hyman博士的新書《Eat fat, Get thin》中，結合了最新的研究與我自身幾十年與病人配合的經驗，正確的脂肪能幫助你變瘦、變健康又充滿活力。
脂肪是人體組成的基本元素，事實上，一般人的身體是由15%到30%的脂肪組成。然而，幾十年來，食用脂肪被我們以訛傳訛，我們努力遵循低脂飲食，使得飲食幾乎都是高糖、高精緻的碳水化合物，這種飲食會與人體胰島素的機制抵抗，反而造成肥胖、心臟病、糖尿病等健康上的問題。
民眾可以試著思考一下：你體內100兆個細胞，每一個細胞都有高質量的脂肪。好的脂肪量愈高，身體能運用的機能愈多。
該如何知道細胞是否獲得足夠的生命脂肪?等你的身體真的發送警訊時，表示它沒有得到足夠的好脂肪，永遠不要忽視身體給你的訊息。
以下警訊包括：
1. 皮膚乾燥、發癢、脫屑或脫皮
2. 指甲變軟或裂開
3. 耳垢變多
4. 手臂或軀幹上出現小腫塊
5. 關節僵硬疼痛
6. 記憶力出現問題
7. 注意力不集中導致閱讀障礙
8. 糖尿病
9. 體重增加
10. 癌症
因此食用脂肪對健康是絕對必要的，顯然你想在飲食中添加更多合適的脂肪，但要做到這一點，你需要知道哪些該吃哪些不該吃，大部分的人都認為脂肪是健康的，其實脂肪也分成了好脂肪、問題脂肪和壞脂肪。
(中時電子報)
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