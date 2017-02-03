機捷通車 立委：跨軌道票證優惠須速整合

民進黨立委鄭運鵬今天表示，機捷通車後，跨軌道公司的票證以及票證優惠體系，都必須提早整合，讓軌道轉乘成為民眾生活的一部分。

機場捷運自2日開始試營運，鄭運鵬也與桃園市長鄭文燦等人試乘。在試乘過後，鄭運鵬提出多點心得。

他說，機捷沿線國道客運將面臨重大經營挑戰，就如同當年國內航線面對高鐵營運。他建議，國道客運可以朝非捷運的離峰運輸發展，因為捷運營運時間只到晚間11時；而機捷進蘆竹後，走的方向非市中心，因此國道客運走南崁、桃園路線的，還有可能生存。

他表示，桃園鐵路地下化、捷運綠線棕線通車，捷運和台鐵、高鐵將結合為一體，北北桃的軌道運輸和日本都會一般，成為主流，產業配置也會改變。

鄭運鵬說，跨軌道公司的票證優惠體系必須提早整合，讓軌道轉乘成為民眾生活的一部分。他說，不論是高鐵、台鐵、北捷、機捷、高捷、未來的中捷等，都應該做到票證與票證優惠整合。

他說，台灣鐵道文化很喜歡與日本相比，但日本國土長、也大，台灣是一日生活圈、日本不是，如果有跨軌道公司的票證與票證優惠整合，都可以增加通勤的誘因，也可以改變台灣發展的型態。

立法院交通委員會成員、國民黨立委陳雪生說，鄭運鵬這個點子「年輕、新鮮、有創意」，方向上蠻支持的，但詳細細節與操作、執行方式，可能還需要進一步討論與評估，但是如果能夠讓跨軌道公司的票證優惠整合，是蠻好的想法。1060203

(中央社)