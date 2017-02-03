安潔莉娜裘莉暗批川普 難民政策如玩火
提倡人權的好萊塢女星安潔莉娜裘莉今天表示，美國總統川普禁止7個穆斯林國家旅客的行政命令傷害了脆弱無助的難民，也可能進一步刺激極端主義。
曾經擔任聯合國難民署（UNHCR）特使、榮獲奧斯卡最佳女配角獎的安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）沒有直接點名川普（Donald Trump）。她在「紐約時報」（New York Times）發表評論說，針對宗教給予差別待遇，等於在「玩火」。
路透社與英國「衛報」（Guardian）報導，安潔莉娜裘莉表示，她的6個孩子「全部來自國外…也是令人驕傲的美國公民」；她相信，國家的確需要安全，但政府的決策必須「建立在事實之上，而非恐懼」。
她寫道：「我也想要知道，有資格申請庇護的難民兒童，將永遠有機會向富有同情心的美國為自己辯護，以及我們能夠管理安全問題，毋須以地理或宗教為依據，將所有國家的公民甚至嬰孩拒之於大門之外，並且列為不安全人物，禁止他們拜訪我們的國家。」
安潔莉娜裘莉也警告，「暗示著穆斯林較不值得保護，等於在刺激海外極端主義。」
川普行政命令禁止伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞與葉門公民在未來90天進入美國，難民收容計畫也將暫停120天，敘利亞難民則無限期不得入境。（譯者：中央社周莉芳）1060203
(中央社)
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