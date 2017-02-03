台北燈節4日開幕 交管資訊看這裡

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台北燈節今年首度移師西區舉辦，交通局今天指出，明天下午4時至晚上8時30分的開幕式，成都路（西寧南路-中華路）、漢中街（成都路-內江街、內江街-長沙街）部分將封閉。

首度移師西區舉辦的台北燈節明天登場，11日元宵節當天還有長達1.7公里的花車遊行，台北市估計，當天將湧入30萬人次，呼籲民眾搭乘大眾交通工具前往。

交通局交通治理科指出，明天的開幕式（下午4時至晚上8時30分）及12日閉幕式（下午5時至晚上9時30分），成都路（西寧南路-中華路）、漢中街（成都路-內江街）、漢中街（內江街-長沙街，南往北車道）等道路封閉。

11日的元宵大遊行，中午12時至晚上8時中華路（忠孝西路-成都路）封閉；下午5時至晚上8時，成都路（中華路-康定路）、康定路（成都路-武昌街）、漢中街（成都路-內江街）、漢中街（內江街-長沙街，南往北車道）等道路封閉。

交通局建議駕駛提前改走替代道路，東西向改行民權東西路、民生東西路、市民大道或和平東西路，南北向則改行建國南北路、新生南北路、中山南北路或環河南北路。1060203

(中央社)