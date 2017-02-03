抬頭看看 鄭明典：雲洞形成中
氣象局預報中心主任鄭明典今天早上10時40分在臉書上表示，天空中的雲洞正在形成中。
民眾抬頭仰望天空時，有時候會看到雲出現雲洞，今天一早10時40分左右，就有雲洞正在形成，讓中央氣象局預報中心主任鄭明典在臉書上PO出照片並介紹雲洞的形成原因。
鄭明典說，高積雲中，可能有水、冰混合，或是大小水滴混合，這時小水滴容易蒸發，大水滴或冰晶則長大，長大的水滴或冰晶往下掉，牽動氣流沉降，沉降更使小水滴快速蒸發，雲洞就出現，然後雲洞中央可以看到正在往下掉的大水滴或冰晶。1060203
(中央社)
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