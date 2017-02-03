孕婦不應吃魚？高汞魚易在身體累積毒素
許多營養師都建議民眾應多吃魚，雖然多數的深海魚含有優質的營養素，如omega-3，但所含的汞含量卻會對身體造成危害，這也讓民眾感到困惑，因為食品標示上並沒有明確標示含汞量高，與含汞量低的魚類。
美國的食品藥品監督管理局(FDA)和美國環境保護署(EPA)發布了如何聰明選魚的訊息，並提醒懷孕和哺乳期婦女，以及幼兒的家長們需要特別注意，同時也提供了低汞魚類及高汞魚類的資訊，使用FDA和其他來源的數據計算汞含量。
最新的建議顯示：孕婦及哺乳期、幼兒的家長應避免以下七種汞含量高的魚類，如：墨西哥馬頭魚、鯊魚、劍魚、新西蘭紅魚、大眼鮪、鯖魚、槍魚。含汞量低的魚類，包括一些常食用的品種，如：鮭魚、鱈魚、和吳郭魚，另外蝦子的汞含量也較低，民眾也可以從中比較魚的等級，也鼓勵販賣魚類的商家可以張貼參考圖，幫助民眾在買魚時做出較健康的選擇。
FDA表示經過調查顯示50%的孕婦一天吃魚少於建議的量，魚對我們來說很容易取得食材，也是很健康的選擇，因其含有高蛋白質及健康的脂肪，以上含汞量較低的魚在一般市場上也較容易取得，民眾在吃慣豬肉、牛肉之餘，建議可選擇汞含量低的魚類。
(中時電子報)
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