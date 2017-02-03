牛排米飯跨界聯姻 王品Cook BEEF 5日開賣

王品新品牌「Cook BEEF」的主餐呈盤很「澎湃」，圖中「狂野小牛肋排」共有4支肋排，售價320元很親民。(圖／姚舜攝)

訂價290元的「酷客舒肥牛排」，是將厚切美國Choice級板腱肉先Sous-vide低溫慢煮後再煎烤，肉質柔嫩、肉色鮮紅，口感風味不錯。(圖／姚舜攝)

「搖滾櫻桃鴨」是香煎櫻桃鴨胸肉，並用主廚獨家研發的桑椹醬汁提味，鴨肉柔嫩、醬汁甜中帶著微酸很誘人。(圖／姚舜攝)

60元一份的單點小食「涼拌魷魚莎莎」，是將魷魚醃漬後再蒸烤熟成，提味的莎莎醬是用巴薩米哥酒醋和辣椒與墨西哥辣椒醬調製，很開胃下飯。(圖／姚舜攝)

為了讓牛排肉質口感更柔嫩，「Cook BEEF」廚房內配備有低溫慢煮的Sous-vide機。(圖／姚舜攝)

「Cook BEEF」首家門店面積不小，設有30個座位，高腳吧檯椅的長桌是主要用餐區。(圖／姚舜攝)

用彩色油桶訂製的椅子，整面塗鴨牆，「Cook BEEF」的調性很「潮」、很活潑奔放。(圖／姚舜攝)

王品「Cook BEEF」以現代工業風裝潢設計，餐廳吊燈外罩全是用廢棄回收的美國車牌折成。(圖／姚舜攝)

大玩「跨界食尚」的「Cook BEEF」，店內所用的餐具器皿帶有一股懷舊風。(圖／姚舜攝)

王品新品牌「Cook BEEF」的營運團隊成員都是6、7年級生，年輕且充滿朝氣活力。(圖／姚舜攝)

位在台北信義商圈、過個馬路就是W飯店的「Cook BEEF」，店招很醒目搶眼，並以「Steak Rice Bowl」的標示清楚告知主攻「牛排飯」。(圖／姚舜攝)

王品集團旗下新創餐飲品牌「Cook BEEF，酷必」，位在台北信義區、忠孝東路五段的首家門市將於本月5日正式開賣，這是王品集團在台第14個餐飲品牌，為搶攻年輕與上班族外食商機，王品集團切入Fast Casual Dining市場，搭上「跨界食尚」列車，將西方牛排與東方米飯結合，主攻用大碗盛裝的「牛排飯」(Steak Rice Bowl)，並以300元至350元的親民平均客單價，企圖在競爭激烈的外食餐飲市場開闢新藍海，並在通過市場考驗後全力拓點展店發展連鎖。

為慶祝新品牌開幕，「Cook BEEF」將推出促銷活動，2/5日起至2/10日到店消費，可樂只要10元即可無限狂飲，另外，2/5日至3/15日到來店消費分享與「CooK BEEF!酷必」相關短片或圖片，就有機會抽中限量版金酷客潮T。

「Cook BEEF」在台第一家門市不大，用餐區約26坪、僅設有30個客席座位，廚房採開放式設計，裝潢則走的是現代工業風，家具建材以金屬鐵器、木頭和玻璃為主，牆面上則到處是手繪塗鴨，調性很「潮」，呼應信義區商圈屬性。

以「輕餐飲．單品店、快食尚」為訴求定位的「Cook BEEF」在王品集團內創下了幾個紀錄：

1.這是王品集團第一個「跨界玩食」的餐飲品牌。

2.這是王品集團中面積最小、座位最少的餐飲品牌門店。

3.這是王品集團中菜單最小的餐飲品牌，菜單上僅有5種主食+4種單點配菜小吃。

4.這是王品集團第一個非由「獅王」，而是由7年級生創的新創餐飲品牌，創此品牌的經理陳雅寧為71年次。

5.這是王品集團各餐飲品牌中創業與營運團隊成員平均年齡最低的品牌，所有成員都是6、7年級生。

以「牛排配米飯」，在國際餐飲業界不是一件新鮮事，日本的「牛肉丼飯」即早開業界風氣之先，另外，30年前日本食壇即與起一股用漢堡排、生菜沙拉搭配米飯，並用美式沙拉大木碗盛裝的「牛肉漢堡飯」或「牛排飯」。而王品「Cook BEEF」則是延伸集團以牛排起家、擅長「玩肉」優勢，並透過創意呈盤與「非典餐具器皿」傳遞食尚新體驗。

「Cook BEEF」的5種主餐分別用美國Choice板腱肉、紐西蘭草飼犢牛、台灣在地宜蘭櫻桃鴨胸肉，以及松板豬肉為主要食材，以真空套袋、低溫慢煮的舒肥法(Sous-vide)結合煎、烤方式烹調料理，每種主菜並各有諸如辣牛排醬、蒜香牛排醬、原味牛排醬、酸甜交織的桑椹醬和BBQ醬提味。

牛排、鴨胸或松板豬下襯的米飯除拌入鴨油，並用另外淋上用昆布、醬油、香油、香蒜和蘋果熬製的醬汁，甜鹹鮮香的醬汁淋在熱氣蒸騰的米飯上，風味很誘人。

Sous-vide是一種低溫慢煮的烹調方式，這種烹調法最早是西方客席座位數較多的大餐廳用來應付客人同時間大量湧入時的「預作烹調手法」。前一晚，廚師將食材套入袋中抽真空，隔水加熱以低溫長時間慢煮至半熟，俟第二天再將食材取出煎、烤或炸熟出菜。食材低溫慢煮，蛋白質不易被破壞故能口感柔嫩且含汁飽滿，所以逐漸成了一種「讓食物柔嫩的料理技法」。10多年前，我將這種烹技按英譯稱為「舒肥法」，在台被市場廣泛沿用，王品「Cook BEEF」如今也用來作為烹技賣點。

「Cook BEEF」 主菜呈盤很有視覺效果， 大大的鐵盤上有一鐵桶，鐵桶內有一淺口鑄鐵盆，盆內最底層是淋了醬汁的米飯，上面則用牛排、松阪豬或櫻桃鴨胸肉覆蓋，中間還有半熟水波蛋，番茄、洋蔥、花椰、南瓜與綠火焰萵苣等配菜，則沿著盆緣圍繞舖陳，有如眾星拱月，氣勢很澎湃。

「Cook BEEF」的4種單點小菜有：薯條、玉米餅、青醬蘑菇和涼拌魷魚莎莎，價位自40元至60元不等。5種肉食主菜，價位自220元起至320元不等，主廚吳威勳曾先後在王品、西堤和原燒歷練，熟悉各種肉品與烹調技法，且擅長熬製各種醬汁，以性價比而言，吳威勳為「Cook BEEF」研發出的菜式，頗具市場競爭力。

(工商)