開學在即專車卻取消，中市府促公車及時接駁

台中市府交通局長王義川（右）啟動公車路網改革，以各級學校學生通勤需求為導向，火速解決大華國中通勤問題。（盧金足攝）

台中市大雅區上楓國小校長郭國澄，連畢業生的交通需求也視為己任，被家長讚為「暖男校長」！（圖／台中市府提供）

大雅區大華國中去年12月接獲豐原客運通知，一例一休新制造成客運公司人事調整，不得已取消大華國中學生專車，由於13日即將開學，大華國中校長林勝結急如熱鍋螞蟻，學區隸屬大華國中的上楓國小校長郭國澄也替畢業生請命，經市府交通局與民代、公車業協調，公車業者允諾從本學期開學起配合繞行，學子還能享用免費公車優惠政策。

交通局長王義川指出，台中市公車客群以學生為大宗，市府近期啟動的公車路網改革，均以各級學校學生通勤需求為導向，配合學生上下學時段，協調各客運公司調整路線及班次，希望讓學生都能享受到10公里免費的公車政策，也提高交通安全，減少因家長自行接送而可能造成的事故。

大雅區楓樹腳的上楓國小，學區隸屬於大雅區大華國中，兩校之間沒有公車直達，住在上楓國小附近的畢業生，為了要到較遠的大華國中就讀，過去必須搭乘專車才能到大華國中，每月必須支付980至1410元不等搭學生專車。不僅十分不便，也造成家長不小的經濟負擔。

但原行駛大華國中專車的豐原客運，因為一例一休上路，考量人事調整，將取消大華國中學生專車，13日開學日擔心學生無車可搭，林勝結特地蒐集其他偏遠地區學校公車路線資料，希望交通局能夠比照其他偏遠學區調整公車路線，讓學生順利上下學。

郭國澄對學生雖然畢業，仍心繫上國中的交通問題，主動向市府反映，並陸續請託當地的立委洪慈庸、市議員蕭隆澤、張雅旻、吳顯森等民代協助爭取，經市府交通局與豐原、東南等客運業者積極協商，促成豐原客運220路行經大華國中的美事，學生在當地民眾獲悉後，都稱讚郭國澄為「暖男校長」。

從13日開學日起，大雅區楓樹腳等地區的國小畢業生，即可在上下學通勤時段搭乘直達大華國中的公車，加上市府10公里公車免費里程的政策，為家長省下不少學生過去必須搭乘專車的車資；至於從神岡地區新庄、圳堵地區前往大華國中就讀的學生，交通局也正努力協調東南客運調整98路公車繞駛大華國中，提供上下學通勤接駁服務。

交通局說，大雅區上楓國小所在地楓樹腳，與鄰近的神岡新庄、圳堵等地區，學區均隸屬於大雅區大華國中，但兩校之間並無直達公車，郭國澄和林勝結兩名校長熱心解決學生通勤問題，讓學子可以安心又方便的上下學。

(中時)