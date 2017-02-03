不滿被指逃稅 宣明智告財政部國賠敗訴定讞
聯電榮譽副董事長宣明智9年前用信託方式將聯電股票的股息贈送給子女，但卻遭北區國稅局認定迂迴避稅須補稅1953萬元，他憤而提告要求財政部及北區國稅局賠償1元，並在官網刊登道歉啟事。最高法院認為，補稅處分並沒有侵害宣男權利，判他敗訴確定。
判決指出，2008年宣明智與會計師簽定信託契約，將他5848萬5000股聯電股票信託，並以其子女為信託孳息受益人，全部股票的利益由子女2人均分，但2011年國稅局認為他未申報股息的贈與稅，要求他補稅1953萬多元，宣明智不服提訴願並提行政訴訟抗罰。
最高行政法院認定國稅局補稅處分沒有違法，判決宣明智敗訴、須補稅確定判，但他聲請再審也遭駁回；宣明智不滿財政部及北區國稅局在他打行政官司期間，指他迂迴避稅，侵害他的名譽，於是另提國賠訴訟，要求對方象徵性賠償1元，並在其官網道歉。
歷審皆認為，宣明智擔任聯電高級顧問列席參加董事會，事先已知悉將發放股東股息，他將自己持有的聯電股票信託，但股息部分轉移給子女，仍須繳交贈與稅，不能以財產信託為由避稅，判他敗訴。宣明智不服再提上訴，經最高法院駁回定讞。
(中時)
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