管媽批劉世芳有奧援 花媽：稍安勿躁

立委管碧玲昨天深夜PO文直指，劉世芳有國民黨白派支持，自己則沒有資源。（翻攝臉書）

劉世芳認為，爭取市民最大支持，才是獲得出線優勢。（柯宗緯攝）

林岱樺親和力高，緊握每一雙支持者的手。（柯宗緯攝）

陳其邁勤跑行程，盼提升原高雄縣知名度。（柯宗緯攝）

陳菊（中）今天公開呼籲黨內有意爭取高市長選戰的參選人「稍安勿躁」。（柯宗緯攝）

高雄市長選戰激烈，尤以民進黨5人有意爭取黨內初選，立委管碧玲昨天深夜在臉書PO文指出，「高雄農會選舉動作大，國民黨白派挺劉世芳」。高雄市長陳菊過年前才剛說「不要刀刀見骨」，今天受訪時重申「稍安勿躁」，距離選舉還有段時間，希望每位參選人要有足夠高度、寬度，才能讓人民感動贏得選戰。

昨天高雄市農會舉辦春酒，立委劉世芳受邀出席，昨晚10:33立委管碧玲轉貼新聞連結，並寫道「高雄農會選舉動作大，國民黨白派挺劉世芳」，強調「我沒有資源，但是我有您！有您最重要，有您才能贏！」呼籲支持者站出來。

陳菊今早到林園、大寮宮廟發紅包，只見劉世芳、林岱樺、陳其邁親自跟隨，管碧玲、趙天麟團隊則舉牌、派員握手爭取曝光。

事後媒體問及對管媽PO文看法，陳菊說，沒有看到PO文內容。她表示，市長選戰及未來執行市長工作是不分藍綠，以市民利益為優先，所有參選人幾乎跟著她勤跑公開行程，爭取每一個高雄市民認同，若劉世芳能爭取到不同派是支持，這也是一件非常好的事情。

過年前夕，陳菊才公開呼籲5名有意爭取出線的參選人「不要刀刀見骨」，今天重申，整個市長選戰才剛開始，希望參選人「稍安勿躁」，每一個人要有足夠高度、寬度，讓人民感動，才能爭取跨派系、跨黨派，獲得全民支持。同時，她也祝福每個有意參選的人，能以理性、公平競爭及非常磊落方式爭取支持。

針對管媽明指有奧援，劉世芳未正面回應，她強調爭取市民最大的支持，是獲得民進黨出線競爭優勢。昨天高市農會春酒，她與立委許智傑都有到場，她上台談到未來高雄市農業政策走向，僅只如此，不希望外界過度解讀。

(中時)