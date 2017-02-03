管媽批劉世芳有奧援 花媽：稍安勿躁
高雄市長選戰激烈，尤以民進黨5人有意爭取黨內初選，立委管碧玲昨天深夜在臉書PO文指出，「高雄農會選舉動作大，國民黨白派挺劉世芳」。高雄市長陳菊過年前才剛說「不要刀刀見骨」，今天受訪時重申「稍安勿躁」，距離選舉還有段時間，希望每位參選人要有足夠高度、寬度，才能讓人民感動贏得選戰。
昨天高雄市農會舉辦春酒，立委劉世芳受邀出席，昨晚10:33立委管碧玲轉貼新聞連結，並寫道「高雄農會選舉動作大，國民黨白派挺劉世芳」，強調「我沒有資源，但是我有您！有您最重要，有您才能贏！」呼籲支持者站出來。
陳菊今早到林園、大寮宮廟發紅包，只見劉世芳、林岱樺、陳其邁親自跟隨，管碧玲、趙天麟團隊則舉牌、派員握手爭取曝光。
事後媒體問及對管媽PO文看法，陳菊說，沒有看到PO文內容。她表示，市長選戰及未來執行市長工作是不分藍綠，以市民利益為優先，所有參選人幾乎跟著她勤跑公開行程，爭取每一個高雄市民認同，若劉世芳能爭取到不同派是支持，這也是一件非常好的事情。
過年前夕，陳菊才公開呼籲5名有意爭取出線的參選人「不要刀刀見骨」，今天重申，整個市長選戰才剛開始，希望參選人「稍安勿躁」，每一個人要有足夠高度、寬度，讓人民感動，才能爭取跨派系、跨黨派，獲得全民支持。同時，她也祝福每個有意參選的人，能以理性、公平競爭及非常磊落方式爭取支持。
針對管媽明指有奧援，劉世芳未正面回應，她強調爭取市民最大的支持，是獲得民進黨出線競爭優勢。昨天高市農會春酒，她與立委許智傑都有到場，她上台談到未來高雄市農業政策走向，僅只如此，不希望外界過度解讀。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。