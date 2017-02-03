增強免疫力、舒緩喉嚨痛 蜂蜜水8個好處

許多人害怕蜂蜜太甜、容易變胖，但其實蜂蜜是對身體有益的糖分，除了含有葡萄糖、果糖之外，還富含維生素、礦物質及胺基酸。圖片來源：健康365

水對身體的好處大家都知道，也時常被身邊的人提醒要多喝水，畢竟水是身體組成的重要成分，基本上水是維持我們身體日常生活的基本運作，幫助我們日常的食物消化、運送養分和氧氣。

該如何讓水更有效的幫助身體運作呢？建議可在水裡加一些蜂蜜。但許多人害怕蜂蜜太甜、容易變胖，但其實蜂蜜是對身體有益的糖分，除了含有葡萄糖、果糖之外，還富含維生素、礦物質及胺基酸；每天喝一杯溫水泡的蜂蜜有助身體健康，甚至預防疾病。

（1）消脹氣

假如你肚子感到脹氣，那麼一杯溫熱的蜂蜜水能幫助減緩脹氣的不適感。

（2）增強免疫系統

蜂蜜中的成份有提升免疫力的效果，但必須是純天然的蜂蜜，若是有機蜂蜜更佳，能夠消滅細菌；蜂蜜內含有酶、維生素和礦物質，可增加身已對細菌的防護力。

（3）能過濾毒素

蜂蜜加溫水是最好的組合，在整個身體的系統中能幫助過濾毒素，，建議在溫的蜂蜜水中擠入檸檬汁還有利尿的效果。

（4）讓皮膚變得更透亮

蜂蜜中含有天然的抗氧化劑，這意味著它能過濾身體老廢物質，預防細菌入侵，更有助於皮膚保養，使皮膚白裡透紅。

（5）能幫助你減重

大部分人的第一個想法是蜂蜜很甜，蜂蜜確實是糖類，但和白糖相比，天然糖絕對不同，天然糖不同於蛋糕、糖果、巧克力和可樂等不健康的甜食，不會上癮，對治療糖癮有很大的幫助，事實上，將你用來治療糖癮的甜味劑換成一杯蜂蜜水，將有助於減少64%的卡路里。

（6）減緩喉嚨的疼痛

寒冷的冬天最適合泡一杯溫熱的蜂蜜水，，蜂蜜水也有助於減緩喉嚨痛，天然的蜂蜜能預防呼吸道感染及咳嗽，所以下次在寒冷的冬天裡，不妨泡一杯溫暖的蜂蜜水，溫暖你的喉嚨。

（7）平衡血糖

正如先前提到的，雖然蜂蜜水含有相當的糖量，但它與白糖不同，天然蜂蜜是由果糖及葡萄糖結合而成，能幫助身體穩定血糖。

（8）預防心臟病

蜂蜜中的類黃酮和抗氧化劑也有助於預防，和降低罹患心臟病的風險，研究表示，蜂蜜減緩了人體血液中有害膽固醇的氧化過程，而有害膽固醇會對心臟產生負擔，甚至可能會導致中風。

同時也要提醒糖尿病、血糖不穩定民眾，蜂食用蜂蜜之前應先諮詢醫師，切勿因蜂蜜是天然糖就食用過量，而傷害了自己的身體！

(中時電子報)