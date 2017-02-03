東京奧運形象大使出爐 想不到竟是「他」
2013年奧運會申辦大戰，最後由日本東京取得2020奧運會主辦權，形象大使也在今天對外公布，由鳥山明著名漫畫《七龍珠》主角孫悟空雀屏中選，消息出爐後一度被認為是開玩笑，不過外媒則強調並非笑話，而是將真實發生。
根據《新浪娛樂》報導，孫悟空能獲選為東京奧運形象大使，外媒推測除了與其知名度有關聯外，在去年里約奧運會閉幕式上，「東京八分鐘」裡出現了五大動漫角色，當時日本就宣稱將在2020東京奧運會上，將增添年輕元素呈現在觀眾面前，此外更公布宣傳海報，可以清楚看到孫悟空舉起奧運五環，更增加真實性。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。