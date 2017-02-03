東京奧運形象大使出爐 想不到竟是「他」

《七龍珠》中的主角孫悟空，將成為2020東京奧運形象大使。(圖/新浪娛樂)

2013年奧運會申辦大戰，最後由日本東京取得2020奧運會主辦權，形象大使也在今天對外公布，由鳥山明著名漫畫《七龍珠》主角孫悟空雀屏中選，消息出爐後一度被認為是開玩笑，不過外媒則強調並非笑話，而是將真實發生。

根據《新浪娛樂》報導，孫悟空能獲選為東京奧運形象大使，外媒推測除了與其知名度有關聯外，在去年里約奧運會閉幕式上，「東京八分鐘」裡出現了五大動漫角色，當時日本就宣稱將在2020東京奧運會上，將增添年輕元素呈現在觀眾面前，此外更公布宣傳海報，可以清楚看到孫悟空舉起奧運五環，更增加真實性。

(中時電子報)