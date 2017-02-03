吃隔夜年菜恐致癌？攝取1營養素不生致癌物

其實許多食物都含有硝酸鹽，蔬菜、魚、肉類等等，剩菜被代謝後會被細菌分解成亞硝酸鹽，不過致癌關鍵是在身體形成的亞硝酸胺。圖片來源：健康365

農曆年期間民眾會準備豐盛的菜餚，並秉持年年有「餘」的習俗，飯菜都不會吃完，通常會冷藏後隔天再繼續吃，甚至一連吃好幾天；不禁令人想起流傳已久的傳言「隔夜菜會致癌」，擔心隔夜菜對建康的影響，但真是如此嗎？

癌症蟬聯國人十大死因之首多年，且有逐漸年輕化的趨勢，有許多研究都直指不良的生活與飲食習慣，是導致癌症的最大原因；近年來健康意識抬頭，多數國人都特別重視癌症預防，對於會導致癌症的飲食與習慣大多會更加謹慎，目前已知致癌成分是存在食物中的亞硝酸鹽，進入人體後易形成的亞硝酸胺，長期食用將使胃癌與大腸癌的風險增加，而食物置放越久生成的亞硝酸鹽越多，因此有隔夜菜致癌的說法。

其實許多食物都含有硝酸鹽，蔬菜、魚、肉類等等，剩菜被代謝後會被細菌分解成亞硝酸鹽，不過致癌關鍵是在身體形成的亞硝酸胺，因此如何不讓亞硝酸鹽在體內形成致癌物質才是抗癌關鍵；建議應多攝取維生素C的食物，維生素C是天然的抗氧化劑，有助體內毒素代謝。

雖說隔夜菜不會致癌，但隔夜菜容易造成細菌滋生，產生變質問題，易引起急性腸胃炎，建議年節時的剩菜應妥善保存，且不可放置室溫太久，熟食與生食應分開冷藏，避免交叉感染，隔天加熱剩菜時，須注意加熱溫度至少要達100度C才可有效滅菌。

(中時電子報)